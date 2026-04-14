Lisedeki kanlı saldırı sonrası eğitimcilerden iş bırakma eylemi

Şanlıurfa'da 19 yaşındaki Ömer Ket, bir dönem eğitim gördüğü Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne silahlı saldırı düzenleyip 16 kişiyi vurduktan sonra yaşamına son verdi. Saldırının ardından olaya tepki koyan ülkedeki bütün sendikalar iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırı meydana geldi.

Bir dönem okulda eğitim gören 19 yaşındaki Ömer Ket, girdiği okulda önüne çıkan herkese rastgele ateş açtı. Olayda 16 kişi vuruldu. 16 yaralıdan 4'ünün öğretmen, 10'unun öğrenci, birinin polis memuru ve diğerinin de kantinci olduğu açıklandı. Saldırgan daha sonra intihar ederek yaşamına son verdi.

Söz konusu okulda eğitim öğretime 4 gün ara verildiği duyuruldu.

Olay üzerine tüm öğretmen sendikaları bildiriler yayınlayarak olayı kınadılar ve bazı sendikalar 1 gün, bazıları da 2 gün iş bırakma kararı aldılar.

Akyazı’da da öğretmenler sendikalarının çağrısı doğrultusunda yepılecek eyleme katılarak derslere girmeyecekler.

4 sendika olayla ilgili ortak bildiri yayınladı.

