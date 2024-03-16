SOYKAN’A KOCACIK DESTEĞİ

Siyasetin hız kazandığı bu günlerde Ak Partili Milletvekillerinin de aday adayları Bilal Soykan’a verdikleri destekte giderek artıyor.

Siyasetin hız kazandığı bu günlerde Ak Partili Milletvekillerinin de aday adayları Bilal Soykan’a verdikleri destekte giderek artıyor.

Soykan’a destek için Akyazı’ya gelen Milletvekillerinden biri de Ertuğrul Kocacık oldu.

Kocacık geldiği Akyazı’da Belediye Başkanı ve başkan adayı Bilal Soykan Ak Parti ilçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve Bazı Meclis üyesi adayları olduğu halde yapılan toplantıya gıda maddeleri Odası Başkanı Mustafa Demiralay ,Bakkallar Odası Başkanı Hüseyin Kaliç, Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz, Madeni Sanatkarlar odası Başkanı Sezgin Durmuş ta katıldı.

Milletvekili Ertuğrul Kocacık geride bırakılan 5 yıl içinde büyük hizmetlere imza attığını söylediği Bilal Soykan’a destek istedi.