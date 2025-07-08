Şoförler Odası yönetimi toplandı

​​​​​​​Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi, Denetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Temmuz ayına ait aylık olağan toplantısını yaptı.

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi, Denetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Temmuz ayına ait aylık olağan toplantısını yaptı.

Şaban Özdemir’in başkanlığında toplanan Oda yönetim ve denetim kurulu üyeleri geride bıraktığımız ay içinde Oda olarak yaptıkları çalışmalar bir kez daha gözden geçirildi, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin geride kalan ay içinde karşılaştıkları ve kendilerine iletilen sorunlar tek tek ele alındı ve yapılabilecek nitelikte olanlarda karara bağlandı.

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Şaban Özdemir, aylık mutat toplantımızı yaptık. Aldığımız kararların şoför esnafımız a ve Odamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum dedi ve başarılı bir ayı geride bırakan yönetim ve denetim kurulundaki arkadaşlarını tebrik etti.