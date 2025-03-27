SALİHİYE MUHTARI MUSTAFA YILDIRIM ANNESİNİ KAYBETTİ

Akyazı Salihiye Mahallesi halkından merhum Hasan Yıldırım'ın eşi, Salihiye muhtarı Mustafa Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
İlçemiz Salihiye Mahallesi halkından merhum Hasan Yıldırım'ın eşi, Müzisyen Fikret Kartal'ın kayın valkidesi, merhum Süleyman Beşir ve Salihiye muhtarı Mustafa Yıldırım'ın anneleri vefat etti.
Cenazesi bugün Salihiye Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından süt fabrikası yanı aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhume Havva Yıldırım'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI