Saadet Partisi belediye başkan adayı Tan “ Sizden yetki istiyorum”

Mart ayı sonunda yapılacak olan mahalli seçimlerde Saadet Partisi tarafından Akyazı belediye başkan adayı gösterilen Şeref Tan, diğer

Mart ayı sonunda yapılacak olan mahalli seçimlerde Saadet Partisi tarafından Akyazı belediye başkan adayı gösterilen Şeref Tan, diğer adaylar gibi saha çalışmalarını tempolu bir şekilde sürdürüyor.

Önceki akşam beraberindeki partililerle birlikte Akyazı’nın Salihiye ve Bıçkıdere Mahallelerine giden başkan adayı Tan yaptığı konuşmalarında mahalle sakinlerinden oy istedi ve oylarınızla yetki vermeniz halinde milli görüş belediyeciliğinin ne olduğunu yapacağı çalışmalarla göstereceğini söyledi.

Belediye tarafından getirilecek olan hizmetlerin bir lütuf olmadığını, bilakis belediyenin asli görevleri arasında yer aldığının altını çizen Saadet Partisi belediye başkan adayı Şeref Tan, kanunen size tanınmış olan “kırsal mahalle” olma hakkınızı ben göreve gelir gelmez sizlere vereceğim. Bunun sözünü şimdiden veriyorum dedi.