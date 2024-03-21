Saadet Partisi Akyazı belediye başkan adayı TAN “ Sıkmadık el bırakmıyor”

​​​​​​​Çalışkanlığı ile dikkatleri üzerine çeken Saadet Partisi Akyazı belediye başkan adayı Şeref Tan ikinci tur gezilerine başladı.

Çalışkanlığı ile dikkatleri üzerine çeken Saadet Partisi Akyazı belediye başkan adayı Şeref Tan ikinci tur gezilerine başladı.

“Hedefim sıkmadık el, gitmedik mahalle, girmedik cadde ve sokak bırakmamaktır” diyen SP Belediye başkan adayı Tan, seçilmesi halinde halkımıza kamil manada hizmet edecek, vatandaştan alınan tek kuruş verginin hesabını şeffaf bir şekilde Akyazılı hemşerilerimize vereceğime şimdiden söz veriyorum dedi.

Ülkemiz 1970 yılından itibaren asfalt, beton, kaldırım ve alt yapı ile tanıştı. Aradan geçen 54 yıldan beri belediyeyi yönetenler yukarıda saydıklarımızı yerine getirir, elektrik ve doğalgazı da bunlara eklersek görevimi yerine getirmiş oluruz diye bizleri uyuttular. Halbuki 21. Yüz yıla girdiğimiz şu dönemde belediyecilik hizmetlerinin de bu yeni yüzyıla uygun hizmetlerle süslenmesi gerekiyor. Bunu ancak biz yaparız diyen Şeref Tan, iş başına geldiğimizde ilk iş olarak tasarruf yapıp oradan elde edeceğimiz geliri diğer gelirlerimizle birlikte hizmetlerimize aktaracağız. Güzel ilçemizi modern çağa uygun hale getirip, insanlarımıza her konuda yardımcı olacak ve destekleyeceğiz diye açıklamasını tamamladı.