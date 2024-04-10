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Giriş Tarihi : 10-04-2024 09:12   Güncelleme : 10-04-2024 09:31

RAMAAN BAYRAMI TEKBİR VE DUALARLA BAŞLADI

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı sona erdi. Bayrama ulaşan İslam alemi camilere koşarak Bayram namazını kıldı. Yapılan dua ve tekbirlerle bayrama girmiş oldu.

RAMAAN BAYRAMI TEKBİR VE DUALARLA BAŞLADI

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı sona erdi. Bayrama ulaşan İslam alemi camilere koşarak Bayram namazını kıldı. Yapılan dua ve tekbirlerle bayrama girmiş oldu.

Namaz sonrası ilk bayramlaşma camilerimizde gerçekleşti. Vatandaşlar Camilerde din görevlileri ve birbirleri ile bayramlaştılar.

Ekiplerimiz GSP camii kubbeli yeni camii ve Yunus Emre camilerinde bayramlaşma programlarına katıldılar ve ilginç görüntüler  elde ettiler. Gazi Süleyman Paşa camiindeki bayram namazına katılan  Afgan ve Türkmen  gençler hem kendileri ve hem de ilçe halkı ile bayramlaştılar.

Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camide Namaz öncesi İsmail Başkavak Hoca verdiği vaizde birlik beraberlik çağrısı yaptı. Kelime-i Tevhidin önemi üzerinde durdu.  Bayram namazı öncesi namazın nasıl kılınacağını uygulamalı olarak tarif etti.

İmam Metin kolay'ın Tekbirler eşliğinde kıldırdığı bayram namazı yapılan duası ile bayram başlamış oldu.

 
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