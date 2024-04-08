POLİS TEŞKİLATININ 179. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

​​​​​​​Polis teşkilatının 179. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Polis teşkilatının 179. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Her yıl 10 Nisan tarihlerinde yapılan kutlamalar 10 Nisan gününün Ramazan bayramının ilk gününe rastlaması nedeniyle bu yıl 2 gün önce 8 Nisan Pazartesi günü kutlandı.

Etkinliklerin ilki Atatürk anıtına çelen konulması ile başladı. Emniyet mensuplarının ve bazı vatandaşların katıldığı çelenk bırakma töreninde İlçe Emniyet Müdürlüğünün çelengi anıta bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Ardından okunan İstiklal Marşı ile Anıt önündeki tören sona erdi.

İkinci etkinlik Gazi Süleymanpaşa camiindeydi. Din Görevlileri Şehit Polisler için Kuran-ı Kerim ve mevlüt okuyarak şehit polislerin ruhuna bağışladılar.

Günün son etkinliğinde ise Merkez mezarlığında yatmakta olan şehit polislerin mezarları başında bir araya gelen polisler mezarlara çiçekler bırakarak arkadaşları için dua ettiler.