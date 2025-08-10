OSMAN AKCAN’A EVLATLARINDAN SON GÖREV

​​​​​​​3 gün önce hayatını kaybeden Akyazı’nın sevilen isimlerinden eski politikacı Osman Akcan için evlatları Akif Akcan ve Malik Akcan babaları için 3 gece yapılan okuma ile son görevlerini yapmanın huzurunu yaşadılar.

Baba evinin bahçesinde gerçekleşen okumada üç gecede de kalabalık bir topluluğun hazır bulunması Akcan ailesinin ne kadar sevildiğinin bir göstergesi oldu.

Son gecede okumaya katılan din görevlilerinin güzel sesleri ile okudukları Kuran-ı Kerim, ilahi ve yapılan dualar ve vaazlar Merhum Osman Akcan başta olmak üzere ebediyete göçmüş yakınları ile geceye katılan cemaatin yakınlarının ruhlarına bağışlandı.

Babalarına son görevlerini en iyi şekilde yapmanın huzurunu yaşayan evlatları Akif Akcan ve Malik Akcan'ın geceye katılan cemaate teşekkür ederek ikramda bulundular.