ÖMERCKOĞLU KARDEŞLERİN ANNE ACISI

İlçemizin köklü ailelerinden Mercikoğlu ailesi asırlık büyükleri annelerini kaybetmenin acısı ile sarsıldı.
Ömercikler Mahallesi halkından merhum Ali Ömercikoğlu'nun Eşi, Nihat, Nahit, Süreyya, Sadi ve Kamil Ömercikoğlu'nun Anneleri Lütfiye Ömercikoğlu vefat etti.
98 Yaşında hayatını kaybeden Lütfiye Ömercikoğlu’nun cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğle ve cenaze namazının ardından Merkez aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Merhume Lütfiye Ömercikoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI