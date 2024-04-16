ÇAPA MAKİNESİ YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Evvelki gün Akyazı’da bahçesine çapa yapmak isteyen Tacettin Başkan ayağını tarım aracına kaptırmıştı. Başkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Evvelki gün Akyazı’da bahçesine çapa yapmak isteyen Tacettin Başkan ayağını tarım aracına kaptırmıştı. Başkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olay geçtiğimiz Pazar günü Akyazı Hastane Mahallesi’nde gerçekleşti.

Uzpark evleri yakınlarında bahçede tarım aracı ile çapa yapan Tacettin Başkan ayağını çapa yaptığı tarım aracının bıçaklarına kaptırmıştı.

Kanlar içerinde yere düşen Başkan’ı gören çevre sakinleri, yardıma koşarken 112 Acil çağrı merkezine de haber verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ayağından yaralanan Tacettin Başkan’a ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan müdahaleler sonrası, Tacettin Başkan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tacettin Başkan 2 günlük tedavinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Boztepe Mahallesi halkından Eşref Başkan'ın Oğlu, Celal, Şeref, Fazlı ve Erkan Başkan'ın Abileri, Hasan ve Fatih Başkan'ın Babaları olan Tacettin Başkan’ın Cenazesi bugün Hastane Mahallesindeki hanesinde alınan helallik ve ardından götürüldüğü Yongalık Civekdağı Mahallesi Camii'nde kılınan ikindi ve cenaze namazı sonrası aile mezarlığında dualarla toprağa verildi



