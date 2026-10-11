Okul çıkışlarında Velilere Eziyet

Son zamanlarda artan akran zorbalığı ve okullara yapılan silahlı baskınlar karşısında Akyazı’da eğitim ve öğretimlerini

Son zamanlarda artan akran zorbalığı ve okullara yapılan silahlı baskınlar karşısında Akyazı’da eğitim ve öğretimlerini sürdürmekte olan okulların bahçelere veli almaması nedeniyle veliler çocuklarını okul önlerinde ve dışarıda bekleyemeye başladı.

Özellikle çocuklarını Akyazı’nın belirli yerlerinde mevcut olan İlkokullara gönderen veliler, hem çocuklarını okul getirdikten sonra, hem de çıkışlarını beklemek için çocuklarını getirdikleri okulların dışında bekliyor olmaları ve o saatlerde kalabalıklar oluşturmaları dikkatlerden kaçmıyor.

Okul önlerinde çocuklarını bekleyen veliler, Türkiye genelinde artış gösterdiğini gözlemlediğimiz akran zorbalıkları ve okullara yapılan silahlı baskınlar bizleri zora soktu ve endişelere sevk etti. Çocuklarımızı korumak ve bir şey olmasın diye saatlerce okul önlerinde bekliyoruz açıklaması yapıyorlar ve Devlet ile Milli Eğitimin bu konuda gerekli olan tüm tedbirleri eksiksiz almalarını beklediklerini de belirtmeden geçemiyorlar.