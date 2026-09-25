BELEDİYEDEN DUYURU

​​​​​​​Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Yılmaz Taşdelen’in adı ve görevi kullanılarak,

Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Yılmaz Taşdelen’in adı ve görevi kullanılarak, vatandaşlarımızdan telefon aracılığıyla para talep edildiği yönünde bilgiler tarafımıza ulaşmıştır.

Akyazı Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına yardım talebinde bulunulması söz konusu değildir .

Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesini, para gönderilmemesini ve kişisel/banka bilgilerinin paylaşılmamasını önemle rica ediyoruz.

Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde gerekli güvenlik birimlerine bilgi verilmesini rica eder, vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmalarını önemle hatırlatırız.