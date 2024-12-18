ÖDÜLLERE DOYMAYAN AKYAZILI FATİH ÖMERCİKOĞLU

​​​​​​​Akyazı’lılar tarafından sevilen, sayılan ve taktir edilen Fatih Ömercikoğlu ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Akyazı’lılar tarafından sevilen, sayılan ve taktir edilen Fatih Ömercikoğlu ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 2024 yılına ait “gelin damat dergisi” tarafından yılın popüler kareografi ödülünü Fatih Ömercikoğlu’na vermiş olması Akyazı’da büyük sevinç yarattı. Akyazı’lılar bu kategoride bugüne kadar 20 plaket, 15 ödül olmak üzere toplamda 35 ödül alan Fatih Ömercikoğlu’na ödül avcısı adını taktılar ve bizleri başarıları ile gururlandıran hemşehrimizi tebrik ediyoruz dediler.