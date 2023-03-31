NEFESLERİ KESEN MÜSABAKAYI KAZANAN ALAAĞAÇSPOR KIZLARI SAKARYA ŞAMPİYONU OLDU

2022-2023 SEZONU VOLEYBOL YILDIZ KIZLAR İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI FİNAL MAÇI 3-2 BİTEN MAÇ SONUNDA KAZANAN ALAAĞAÇ VOLEYBOL OLDU.

2022-2023 SEZONU VOLEYBOL YILDIZ KIZLAR İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI FİNAL MAÇI 3-2 BİTEN MAÇ SONUNDA KAZANAN ALAAĞAÇ VOLEYBOL OLDU.

Türkiye Şampiyonasına gidecek olan takımı belirleyen final maçı Akyazı Atatürk Spor Salonunda oynandı.

İlk iki seti kazanan Alaağaç spor Rakibinin geri dönemsi sonucu settler 2-2 ye geldi.

Kazananı belirleyecek olan Tie-Break setinde 19-17 rakibini yenerek Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanadı.

Yıldız Kızlar İl Birinciliği ve Midi Kızlar İl Birinciliğini kazanan Alaağaç Spor Kız Voleybol Takımları bu sene lige ambargo koydu.

Büyük bir çıkış yakalayan Alaağaç Spor Voleybol Kız Takımı maç sonu büyük mutluluk yaşayarak tribünleri dolduran taraftarları ile çoşkulu kutlama yaptı.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü aynı zamanda Alağaş Spor Kulübü Başkanı Adem Altun maç sonu şu açıklamaları yaptı.

Buralara bu seviyelere gelmek hiç kolay olmadı. Beş senelik bir bir emek var.Alt yapıdan üst yapıya kadar düzenli olarak nher gün antrenman yapan, sporcu havuzunu hep hazır tutan ve burada bu güzel işler için emek veren voleybıol koordinatörümüz Ramazan Hacıeyüpoğlu, Antrenörümüz Ayhan Muşmuloğlu hocamız,sporcularımız, sporcu anne-babaları ile bu süreci bugün burada finali kazanarak hedeflediğimiz bir noktaya getirdik.

Bizler sadece bir noktaya geldik hedeflerimiz daha bitmedi bu doğrultuda daha çok çalışarak Türkiye şampiyonasına katılan iki takımımızla güzel işlere imza atmak istiyoruz.

Akyazımızdan geleceğe damga vuracak, Milli Takıma sporcu gönderecek ve Bayan voleybolu denince Akyazıyı marka haline getirmek için gece gündüz demeden çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz.

Bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan; Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney,Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan, Voleybol İl Temsilciliğine,Voleybol Hakemlerimize,Sporcularımıza,Sporcu Velilerimize, Spor Uzmanımız Recep Kodalak ve Çok kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1-ALAAĞAÇ VOLEYBOL

2-GELİŞİM A

3-GELİŞİM B

4-SAKARYA VOLEYBOL