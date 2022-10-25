MHP’lilerden Doğalgaz atağı

AĞDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir’i makamında ziyaret eden MHP heyeti ve Akyazı Ova Mahalle Muhtarları Genel Müdürden doğalgaz talebinde bulundu.

MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu ve partili belediye meclis üyeleri, beraberlerinde Ova Mahalle Muhtarları olduğu halde MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar’ın önderliğinde AĞDAŞ’a bir ziyaret gerçekleştirdi. MHP heyetinin ziyaret sebebi ova mahallelerine imar planı yok denilerek verilmeyen doğalgazla ilgiliydi.

AĞDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir’i makamında ziyaret eden MHP heyeti ve Akyazı Ova Mahalle Muhtarları Genel Müdürden doğalgaz talebinde bulundu.

AĞDAŞ Genel Müdürü Demir’de Akyazı Ova Mahalle Muhtarlarının müracaatlarının olduğunu belirterek, bizde bu mahallelerimizi doğalgaza kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bilindiği gibi bu hizmetler bir plan dahilinde yapılıyor. O nedenle bizim yaptığımız programa göre Alaağaç, Karaçallık, Yağcılar, Harunusta ve Hasanbey Mahallelerimize 2023 yılının Haziran ayına kadar doğalgaz vermeyi planlıyoruz. Diğer mahallelerimizin de alt yapılarını tamamlayıp 2024 yılı ve sonrası için programımıza almayı planlıyoruz dedi.

MPHP İl başkanı Ahmet Ziya Akar’da görüşme sonrası yaptığı açıklamada Akyazı’mızın doğalgazı olmayan ova mahallerimizi doğalgaza kavuşturmak için AĞDAŞ Genel Müdürüne yaptığımız bu ziyaret sonrası olumlu yanıt almamız hem bizi hem de ova mahalle muhtarlarımızı mutlu etmiştir. Burada biz siyasiler için önemli olan kendilerine müracaat edenlerin isteklerini imkanlar ölçüsünde yerine getirmektir. Bugün de burada doğalgazla ilgili ziyaretimizden memnun bir şekilde ayrılıyoruz. Akyazı’mıza hayırlı olsun dedi.

AĞDAŞ’a yapılan ziyarette Akyazı Muhtarlar derneği başkanı Ahmet Savaş’ta Mahalle Muhtarlarını yalnız bırakmadı ve onlarla birlikte AĞDAŞ’a giden heyetin içinde yer aldı.