MHP Akyazı’dan İl başkanlığına  “Hayırlı olsun” ziyareti

​​​​​​​MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri olduğu halde

MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri olduğu halde İl teşkilatının yenilenen binasına “hayırlı olsun” temennisinde bulunmak üzere İl başkanlığına giderek başkan Ahmet Ziya Akar’a bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Ziyarette İl başkanı Yusuf Ziya Akar’a çalışmaları ile ilgili geniş bilgi aktarımı yaptıklarını söyleyen MHP İlçe başkanı Sofuoğlu, değerli İl başkanımızın da söylediklerini ve bize aktardıklarını can kulağı ile dinledik dedi ve kabulü içinde kendisine teşekkür etti.

MHP İl başkanı Akar’da Partisinin Akyazı İlçe başkan ve yöneticileri ile belediye meclis üyelerinin birlikte yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kendilerine başarı diledi.