MHP Akyazı İlçe başkanı Sofuoğlu’ndan  Bir teşekkür bir de üzüntü mesajı

​​​​​​​Akyazı Ak Partinin SKM kararına uymaması bizi derinden üzmüştür.

Akyazı Ak Partinin SKM kararına uymaması bizi derinden üzmüştür.

MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu 28 Mayıs günü yapılan seçimle ilgili olarak iki aşamalı bir basın açıklaması yaptı.

Sofuoğlu iki bölüm halinde yaptığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi “ Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminde Cumhur ittifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, necip Türk Milletinin teveccühü ile tekrar Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Türk Milleti emperyalist güçlere, kandil beslemeli, fetö kaynaklı yapılara geçit vermemiştir. Milli ve yerli atılımlar adalet ve güvene, istikrara v e Türk yüzyılına evet demiştir. Bu seçimin kazananı kuşkusuz Türkiye, Türk ve İslam Alemi olmuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda bizlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışı ile ittifakımızın zaferi için tabiri caizse İlçemizde gece gündüz demeden var gücümüzle çalıştık ve sonunda adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanı seçildi ve böylece bizde mutlu sona ulaştık. Elde edilen bu başarıya oyları ile destek veren tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyor hem Türkiye’mize hem de Akyazı’mıza teşekkür ediyoruz.”

Ak Parti İlçe teşkilatı SKM kararını uymamış ve biz ortakları üzmüştür;

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu yaptığı açıklamasında bir üzüntüsünü de dile getirdi. Sofuoğlu konuyla ilgili şunları söyledi “Ak Parti ilçe teşkilatının 28 Mayıs akşamı ile ilgili olarak kutlama ve konuşmalar SKM’ nın aldığı karara göre ilçe merkezinde oluşturulacak platformda yapılacaktı. Fakat Belediye başkanının talimatı ile konuşmalar Ak Parti ilçe başkanlığı balkonunda yapılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarını Ak Parti Genel Merkezinde değil ittifakı oluşturan partilerin Genel başkanları ile birlikte Cumhurbaşkanlığı külliyesinde sadece Türk bayrakları ile yapmıştır. Keza İttifak ortağı partilerin İl başkanları da kutlamayı Ak Parti Sakarya İl başkanlığında değil Kent meydanında tüm vatandaşlarımızla birlikte yaparken Ak Parti İlçe Başkanlığı ne yazık ki SKM nın aldığı karara uymamıştır. Bu davranış maalesef ittifakın ruhuna uymadığı gibi SKM kuruluna da nezaketsizlik olmuştur. Bu durum hem ittifak ortağı ilçe başkanları olarak bizleri, hem de ittifaka gönül ve oy vermiş vatandaşlarımızı derinden üzmüştür.”