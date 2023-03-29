MHP Akyazı İl başkanı Oğuz Alkaş’a Hayırlı olsun ziyareti yaptı

MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, beraberinde ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri olduğu halde, il eski başkanı Ahmet Ziya Akar’ın milletvekili aday adayı olması nedeniyle

MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, beraberinde ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri olduğu halde, il eski başkanı Ahmet Ziya Akar’ın milletvekili aday adayı olması nedeniyle il başkanlığından istifa etmesiyle boşalan makama yeni atanan Oğuz Alkaş’a “hayırlı olsun” ziyareti yaptı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, teşkilat olarak toplu halde değerli başkanımıza bir ziyaret yaptık ve kendisine kutlu görevinde başarı diledik ve hayırlı olsun temennilerimizi ilettik dedi.

MHP’nin yeni il başkanı Oğuz Alkaş’ta Akyazı ilçe teşkilatının yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teşkilat başkanı ile ziyareti gerçekleştirenlere teşekkür etti.