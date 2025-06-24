KAZA KURBANI FURKAN KAYA GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Dün gece Akyazı’nın Karaçalılık mahallesinde bir otomobile çarparak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Furkan Kaya, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün gece Akyazı’nın Karaçalılık mahallesinde bir otomobile çarparak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Furkan Kaya, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, geçtiğimiz gece Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Furkan Kaya idaresindeki 54 AKR *** plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve alkollü olduğu öğrenilen 52 yaşındaki C.B. yönetimindeki 54 AAE *** plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Sola dönüş yapmak isteyen otomobil sürücüsüyle çarpışan motosiklet, kazanın etkisiyle metrelerce savruldu ve yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kaskı parçalanan ve ağır yaralanan genç motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLDİ.

Genç yaşta hayattan koparılan Furkan Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından baba ocağına getirildi. Gazi Süleymanpaşa Camii’nde kılınan öğle namazı ve cenaze namazının ardından, genç Furkan Kaya, Akyazı Seyfeler Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende Kaya’nın yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü C.B.’nin olay yerinden kaçtığı, ancak bir süre sonra Jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Alkollü olduğu tespit edilen C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.