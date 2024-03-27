KARAOĞLAN’IN GENEL MERKEZDEN MİSAFİRİ VARDI

​​​​​​​Büyük Birlik Partisinin Akyazı Belediye başkan adayı Osman Karaoğlan Genel Merkezden gelen ağır misafirlerini ağırladı.

Büyük Birlik Partisinin Akyazı Belediye başkan adayı Osman Karaoğlan Genel Merkezden gelen ağır misafirlerini ağırladı.

Büyük Birlik Partisinin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Ayantaş MKYK üyeleri Kemal Üçüncü, Arif Özdemir ve Yasin KObal beraberlerinde BBP İl Başkanı Cengiz Bayar ve bazı il başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte geldikleri Akyazı’da BBP ilçe Başkanı Naim Yolcu ve yönetimi ile Belediye Başkan adayı Osman Karaoğlan ve Belediye meclis adayları tarafından ağırlandılar.

İlçe teşkilat binasında gerçekleşen görüşmede Ankara’dan gelen üst düzey yöneticiler ilçe başkanı ve belediye başkan adayı Osman Karaoğlan’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir Akyazı ‘dan ayrılırken yaptığı açıklamada “Akyazı’daki çalışmalar çok iyi gidiyor” açıklamasını yaptı.