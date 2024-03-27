Karaoğlan kapı kapı dolaşıyor

Büyük Birlik Partisi Akyazı Belediye başkan adayı Osman Karaoğlan ilk turda olduğu gibi ikinci turda da kapı kapı dolaşıyor.

BBP Sakarya İl başkanı Cengiz Bayar’ın da zaman zaman katıldığı ziyaretlerde Osman Karaoğlan, Ziraat Odası, Avcılar ve Atıcılar kulübünü, şehir içi taksi duraklarını, Kuzuluk ve Taşburun Mahallerini ziyaret etti ve çarşı içinde açtıkları stantta da bir süre oturarak standı ziyaret edenlerle sohbet etti ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Karaoğlan ve ekibi 26 Mart 2024 Salı günkü çalışmasını da İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek başlattı ve sırasıyla TOKİ konutlarında halk buluşmasına, Yeni Cami semti, Hastane Mahallesi, Batakköy ve Osmanbey Mahalle ziyaretleri yaptı.

Ziyaretlerinde Akyazılılar tarafından ilgi gösterilen ve meşalelerle karşılanan Karaoğlan ve ekibi, seçimi kazanma adına yapılması gerekenleri fazlasıyla yapmak için olağanüstü gayret sarf ediyor.