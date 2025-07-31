Karacasu Deresi’nde ikinci etap çalışmaları başladı

​​​​​​​Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi 2. Etap çalışmalarına başladıklarını açıkladı ve ilçe trafiğini rahatlatacak projenin hızla tamamlanacağını ifade etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi 2. Etap çalışmalarına başladıklarını açıkladı ve ilçe trafiğini rahatlatacak projenin hızla tamamlanacağını ifade etti.

Akyazı’ya yeni bir cadde kazandıracak ve ilçe trafiğini rahatlatacak olan Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi 2. Etap çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Birinci etabını kısa süre önce tamamladığımız Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projemizde ikinci etap çalışmaları için ilk kazmayı vurduk. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sürdüreceğimiz çalışmalar ile Karacasu Deremizin Kapalı Pazaryeri ile Süt Fabrikası arasındaki kısmını çift taraflı olarak bisiklet yolları, yaya kaldırımları, ışıklandırmalar ve çevre düzenlemeleri ile güzelleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Derenin etap çalışmaları kapsamında kazı işlemlerinin ardından altyapı, dolgu ve üst yapı çalışmalarını sırasıyla devam edeceğini ifade eden Başkan Soykan, “ Proje tamamlandığında ilçemizin tek cadde üzerinde sıkışmış olan trafiğini de rahatlatmış olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.