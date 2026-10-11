Kahverengi Kokarcaya karşı güç birliği

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’nin başkanlığında yapılan ve Belediye başkanı Bilal Soykan, İl Tarım Müdürü Asım Baş,

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’nin başkanlığında yapılan ve Belediye başkanı Bilal Soykan, İl Tarım Müdürü Asım Baş, Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar, İlçe Tarım Müdür Veysel Meydan ve İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok ve Mahalle Muhtarlarının katıldığı toplantıda konu son zamanların baş belası haline gelmekte olan kahverengi kokarcayla nasıl mücadele edileceği konusuydu.

İlçe Kaymakamı Eşki, kahverengi kokarcayla mücadele için herkesi göreve çağırdı ve evlere kadar girmeye başlayan ve insanları fazlasıyla rahatsız eden bu haşareden kurtulmak için güç birliği yapmamız gerekir dedi.

Düzenlenen bu toplantıda İlçe Tarım Müdürlüğü de Mahalle Muhtarlarına ücretsiz ilaç dağıtımı yaptı ve ilaçların nasıl kullanacağı ve kokarcayla nasıl mücadele yapılacağı hususlarında geniş bilgiler verdi.