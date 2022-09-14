judocu GÖKÇE GÜNEŞ “AKYAZI'DAN MİLLİ TAKIMA”

​​​​​​​Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan Boybeyi Spor Kulübü Judo Takımı Sporcusu Gökçe GÜNEŞ'ten büyük başarı.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan Boybeyi Spor Kulübü Judo Takımı Sporcusu Gökçe GÜNEŞ'ten büyük başarı.

52 kg. Judo Milli Takımına Girmeyi hak eden Akyazılı Sporcumuz Gökçe GÜNEŞ deneyimli Antrenörü Neslihan Can eşliğinde1-2 Ekim 2022 tarihinde Karadağ'da düzenlenecek olanGençler Balkan Şampiyonasına sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

1-2 Ekim 2022 tarihinde Karadağ da düzenlenecek olan Gençler Balkan Şampiyonasında kürsüye çıkmayı hedefleyen Güneş Akyazı’mızı ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Bayrağımızı göndere çektirmek ve Milli Marşımızı okutmak istediğini söyledi.

Milli Sporcu Gökçe GÜNEŞ, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun bey bizlere tesislerin kapılarını sonuna kadar açıp antrenman, beslenme ve psikolojik yönden her desteği verdi.Elde ettiğim bu başarının arkasında değerli Antrenörum Neslihan Can ve Müdürümüz Adem Altun beye çok teşekkür ediyorum. Başarımın tesadüf olmadığı ve uzun bir süredir disiplinli çalışmanın ve ailemin desteği ile bu günlere geldim.

Şimdi bu çalışmaların karşılığını Karadağ’da en iyi şekilde Ülkemi temsil ederek vermek istiyorum.

İlçe Spor Müdürü K.Adem Altun İlçemizde yaşayan her genç bizim için kıymetli ve değerlidir. Bütün enerjimizi gençliğimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tesislerimizin kapısı sonuna kadar gençlerimizin kullanımına açık. Yeter ki tesislerimize gelip deneyimli antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalara katılsınlar.

İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz Boybeyi Spor kulübü ile liglere ve müsabakalara katılıp rekabetçi ve performans odaklı bir ortam oluşturduk.

Bu ortamda Boybeyi Spor Kulübümüzün Sporcusu Gökçe GÜNEŞ kızımız da çalışmalarımız sonucu Akyazı’mızdan Judo Milli Takımına yükseldi. 1-2 Ekim tarihlerinde Karadağ’da düzenlenecek olan Gençler Balkan Şampiyonasında kendisine ve Antrenörümüz Neslihan Can’a başarılar diliyor Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum.

İlce Spor Müdürü K.Adem Altun; Bizlere bu guzel süreçte destek veren Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç beye, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ,Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan,İlçe Spor Uzmanımız Recep Kodalak ve kıymetli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.