İYİ Parti Akyazı İlçede kongre zamanı

​​​​​​​İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatının 3.olağan kongresi 3 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılıyor. Nostalji düğün ve konferans salonunda saat 11.30 da yapılacak olan

İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatının 3.olağan kongresi 3 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılıyor. Nostalji düğün ve konferans salonunda saat 11.30 da yapılacak olan kongrede şu anda görev de olan Fatih Çakmak’ın seçime tek listeyle girmesi ve güven tazelemesi bekleniyor.

Başarılı çalışmaları ve Partisine kısa zamanda çok sayıda üye kaydı yapması nedeniyle de Genel Merkez tarafından plaketle ödüllendirilen İYİ Parti İlçe Başkanı Fatih Çakmak, yapacakları 3.olağan kongrelerine herkesi beklediklerini söyleyerek, yapacağımız kongremizin İlçemize, İlimize ve Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum dedi.

İYİ Partinin 3 Aralık Cumartesi günü yapacağı kongreye Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile birlikte kalabalık bir davetlinin katılması bekleniyor. Kongrede İlçe başkanı Fatih Çakmak ve tarafından hazırlanan yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile İl kongresi delegelerinin seçimi yapılacak.