MESLEĞİNE AŞIK

Akyazı’da sevilen ve sayılan bir isimdir emekli öğretmen Kenan Certel. Meslek hayatı başarılarla dolu olan ve çalışma hayatı boyunca çok sayıda talebe yetiştiren ve

HABER: SALİM ÖZYILMAZ

Akyazı’da sevilen ve sayılan bir isimdir emekli öğretmen Kenan Certel. Meslek hayatı başarılarla dolu olan ve çalışma hayatı boyunca çok sayıda talebe yetiştiren ve bugün itibarıyla da yurdun çeşitli illerinde, hatta yurt dışında çeşitli kademelerde başarılı hizmetlere imza atmakta olan öğrencilerinin öğretmenidir Kenan Certel.

Kenan Certel öğretmenliğinin yanı sıra çok da başarılı bir gazetecidir. Emekliye ayrılmasına rağmen ne öğretmenlik ne de gazetecilik mesleğinden uzak kalmamış, bilakis her iki mesleği de başarıyla sürdürmektedir.

Kenan hocaya Öğretmenlik mi? yoksa Gazetecilik mi? diye sorduğunuzda “her ikisi de diye” cevap verir. Çünkü Kenan Certel her iki mesleği de severek, saygı duyarak yapan ender insanlardan biridir.

Kenan Certel çalışma yıllarında hiç bırakmadığı öğrencilerini emekliye ayrıldıktan sonra da hiç bırakmamıştır. Elinde mandolini ile Kaymakamlıktan aldığı izinle herhangi bir ücret almadan ilçe genelindeki okulları bir bir gezen Kenan Certel, girdiği sınıflarda bir taraftan anlatımlarıyla hayattan kesitler sunarken, bir diğer taraftan da mandolin eşliğinde öğrencileri ile birlikte okul şarkıları öğreterek, şarkılar söyleyerek onları bilgilendirmek, neşelendirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor olmasının yanı sıra okullardaki tüm etkinliklere de katılıyor olması onun sevilmesine ve sayılmasına neden olmaktadır.

Gerek eğitimdeki başarısı, gerek müzik konusundaki üstün becerisi, gerekse sosyal hayatta bulunduğu konum itibarıyla emekli eğitimci, aktif gazeteci Kenan Certel örnek alınması gereken bir Akyazılı olarak daima zihinlerde yer alacaktır.