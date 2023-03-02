İNTİHAR EDEN GENÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Dün sabah saatlerinde Mudurnu caddesindeki iş yerinde kendini asarak intihar eden 22 yaşındaki genç Semih Yılmaz bugün düzenlenen

Dün sabah saatlerinde Mudurnu caddesindeki iş yerinde kendini asarak intihar eden 22 yaşındaki genç Semih Yılmaz bugün düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

Akyazı İlçesi Hastane Mahallesi halkından Zeynel İlhan ve İzzet Yılmaz'ın Torunları, Hasan Yılmaz'ın Oğlu, Ali, Mustafa ve Recep Yılmaz'ın Yeğenleri Semih Yılmaz vefat etti.

Merhum Semih Yılmaz’ın Cenazesi bugün Yeşildirek Camii'nde kılınanÖğlen Namazı ve cenaze namazı sonrası süt fabrikası yanı aile mezarlığına defnedildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. BİZİM AKYAZI