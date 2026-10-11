Hem Büyükşehir Belediyesi Hem de DSİ bu köprüye bir bakmalı

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk’tan geçmekte olan Kalyen çayının üzerinde yapılan önemli köprü son yağışlardan ve yükselen sel sularının

getirdiği tomruk ve pisliklerden ötürü bir hayli olumsuz olarak etkilendi.

Kuzuluklular yine yağışlar ve meydana gelen sel nedeniyle o köprü altındaki betonların söküldüğünü ve şu an itibarıyla da köprünün hemen önünde o sökülen beton ve sel suyunun getirdiği tomruk halen yatmaktadır diyorlar.

Yine Kuzuluklular sel suları daha evvel gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları ile gömülen içme suyu borusu ile doğalgaz boruları su yüzüne çıkmış ve tehlike arz etmektedir demeyi de ihmal etmemektedirler.

8 Ekim 2026 günü köprü mahalline gelen SASKİ mensupları, açıkta bulunan boruların üzerine çakıl ve sel suyunun getirdiği taşları atarak kapatıp geri dönmüşlerdir.

Bu durum bile tehlikeyi bertaraf etmiş değildir diyen Kuzuluklular, o nedenle hiç zaman geçirmeden ve köprü altında biriken pislikler ve şu anda bile tehlikeliyim diyen o tomruğu oradan kaldırmalı ve köprü ayakları iyice kontrol edilmelidir. Ayrıca doğalgaz ile içme suyu borularını daha korumalı ve sağlıklı hale getirmelidir diyerek düşüncelerini anlatmaya ve yetkilileri köprüye beklediklerini ifade etmektedirler.

Ayrıyeten kalyen çayı kenarına fidan olarak dikilen, büyüdükçe ağaç olan ve dalları esen şiddetli rüzgarlarda o derenin yakınlarında bulunun evlere, avlulara ve diğer yerleşim merkezindeki müştemilatlara zarar verebileceğini belirten sakinler de o ağaç dallarının kesilmesini istiyorlar.