HASANBEYSPOR’A KARAPÜRÇEK DARBESİ  1-4

​​​​​​​Hasaneyspor çıktığı Karapürçek deplasmanından umduğunu bulamadan eli boş döndü. Takımımız sahadan 4-1 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

Hasaneyspor çıktığı Karapürçek deplasmanından umduğunu bulamadan eli boş döndü. Takımımız sahadan 4-1 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

Hasanbeyspor’u daha farklı mağlubiyetten 4 gol yemesine rağmen kaleci Ali Osman yaptığı kurtarışlarla önledi.

Maçın ilk golü Selimle Karapürçek’ten geldi. İlk yarı Karapürçek’in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı üstün taraf yine Karapürçek’ti . 64. Dakikada Ahmet takımının 2. Golünü attı. Hasanbeyspor bu gole 70 dakikada Bünyamin’le cevap verdi. 2-1

Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken Karapürçek 80. Dakikada Tunahan ve 82. Dakikada Ahmet’in ayağından iki gol daha atınca maç 4-1 Karapürçek’in galibiyeti ile sona erdi.

SAHA: Karapürçek

HAKEMLER: Erdem Deniz ** Onur Solak ** Oğuzhan Kılıçkan **

KARAPÜRÇEKSPOR: Y.Eren *** Kadircan *** Efehan ** Tolga *** Recep** Fatih ** (Samet **) SuniTunahan*** (Ege**) Selim ** (Hamza**) Ahmet *** (M. Emin**) Cabir ** Fatih Ş.**

ANTRENÖR: Veysel Kılıçkan

HASANBEYSPOR: Aliosman ** Ferhat ** Yusuf Ali ** Gökdemir ** Emre *** M.Ali ** Uğur ** (Burak **) Ahmet ** Murat ** Emre ** Bünyamin ***

ANTRENÖR: Dursun Öztürk

GOLLER: Dk. 30 Selim, Dk.64-82 Ahmet, Dk.80 Tunahan (Karapürçekspor; Dk. 70 Bünyamin (Hasanbeyspor)