Hafız Mustafa Kurukuz için okuma yapıldı

​​​​​​​Akyazı belediyesinden emekli din görevlisi hafız Mustafa Kurukuz ölümünün 40. Gününde evinde gerçekleştirilen okuma ile bir kez daha anıldı.

Akyazı belediyesinden emekli din görevlisi hafız Mustafa Kurukuz ölümünün 40. Gününde evinde gerçekleştirilen okuma ile bir kez daha anıldı.

Kuzuluk Şose Mahallesindeki evinde yapılan okumada hafız arkadaşları Enver Koşar, Yunus Atmaca ve Mustafa Asan ile yıllarca İstanbul’da din görevlisi olarak görev yapan Mustafa Kurukuz’un dostu hafız Burhan Gürel güzel sesleri ile Kuran-ı Kerim okudular ve okumanın duasını da hafız Mustafa Asan yaptı.

Merhum Mustafa Kurukuz için gerçekleştirilen okuma yapılan dua ailesi tarafından özel olarak hazırlanan ikramla son buldu.

Merhum Mustafa Kurukuz’un ailesi kaybettikleri değerlerinin 40. Gününde düzenledikleri okumaya ve duaya katılan dostlarına teşekkür ettiler.