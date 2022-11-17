GELİŞİM  FUTBOL CUP NEFESLERİ KESTİ

İlçe Spor Müdürü Adem Altun; 2022-2023 Eğitim – Öğretim Yılının ilk tatilinde 2011 ve 2012 doğumlu sporcuların katılımıyla turnuva planladık.

Miniklerin mücadeleleri taktire şahandı..

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva miniklerin çekişmeli mücadelelerine sahne oldu.

İlçe Spor Müdürü Adem Altun; 2022-2023 Eğitim – Öğretim Yılının ilk tatilinde 2011 ve 2012 doğumlu sporcuların katılımıyla turnuva planladık.

Turnuvaya ilçeden 6 takım, Hendekten 1 takım ve Arifiyeden 1 takım olmak üzere toplam 8 takım, 140 sporcunun katılımıyla eğlenceli ve çekişmeli anlara sahne oldu.

Adem Altun İlçemizde okuyan öğrencilerimizin bu ara tatilde çocuklarımızın bu vakitlerini kaliteli ve verimli geçirmeleri bizler için değerli ve kıymetlidir.

Organizsyonun yapılmasında bizlere destek veren; Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İNANÇ Beye, Akyazı Kaymakamı Sayın Yakup GÜNEY’e, Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal SOYKAN’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep ÖZDEMİR’e, İlçe Spor Uzmanımız Recep KODALAK’a, Tesis Yöneticimiz Ertuğrul SAYILI’ya, Çalışma Arkadaşlarıma ve katılım sağlayan sporcularımıza ve Antrenörlerimize teşekkür ederim.

TURNUVAYA KATILIM SAĞLAYAN TAKIMLAR

A-GRUBU B-GRUBU S.N. TAKIMLAR S.N. TAKIMLAR 1 ALAAĞAÇ - 1 1 ALAAĞAÇ SPOR-2 2 KEREMALİ SPOR 2 PAZARKÖY SPOR 3 AS KUZULUK 3 KARADENİZSPOR 4 ARİFYE SPOR 4 HENDEK GENÇLİK MERKEZİ

Dereceye Giren Takımlar

1.ARİFİYE SPOR

2.AKYAZI KARADENİZ SPOR

3.ALAAĞAÇ SPOR

4.HENDEK GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ