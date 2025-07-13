Eski Günleri yad ediyorlar

​​​​​​​Eski ve yeni siyasetçilerden oluşan bir gurup her ay o gurubun içinde yer alan birinin daveti ile bir araya gelip yiyip içip sohbet ediyorlar. Kısaca geçmişi adeta yad ediyorlar.

Eski ve yeni siyasetçilerden oluşan bir gurup her ay o gurubun içinde yer alan birinin daveti ile bir araya gelip yiyip içip sohbet ediyorlar. Kısaca geçmişi adeta yad ediyorlar.

Geniş bir yelpazeye sahip olan Sakarya’nın çeşitli İlçelerinden gelen o gurupta yer alanlar her bir araya gelişlerinde yeme içmeden sonra çay ve kahveler eşliğinde yaptıkları sohbet gerçekten çok değerli.

Bu seferki bir araya gelişe İl Genel Meclisi eski üyesi Hüseyin Düzcan hoca ev sahipliği yaptı. Çocukları iş insanları Faruk ve İbrahim ile Adapazarı belediyesinde görevli İbrahim Düzcan da misafirlerine ev sahipliğinde babalarına destek verdiler.

Hüseyin Düzcan’ın Akyazı Yeni Mahalledeki evinde gerçekleşen davete Sakarya Büyükşehir eski belediye başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Gençlik ve Spor Bakanlığında yatırımlardan sorumlu Genel Müdür yardımcısı Ayhan Kardan, Arifiye belediye başkanı İsmail Karakullukçu, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve geçmiş dönem Sapanca belediye başkanı Özcan Özen, yine Sapanca eski belediye başkanı İbrahim Uslu, Karapürçek Belediyesi eski başkanı Orhan Yıldırım, Akyazı’da kapanan belediyelerden Dokurcun belediye başkanı Ruhi Yılmaz, Altındere belediye başkanı Mehmet Çakmak, Sakarya Minibüsçüler Odası başkanı Ali Bektaş, Sakarya Sebze Hali Kooperatif başkanı Tahsin Çuhadar ve Şerefiye Mahallesi eski Muhtarı Mehmet Taşkın katıldı. ali Ha

Bu yemekli toplantının ve bir araya gelişin organizasyon Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan tarafından yapıldı diyen ev sahibi Hüseyin Düzcan, düzenlenen davete icabet edenlere ve organize eden Bilal Soykan’a teşekkür etmeyi ihmal etmedi.