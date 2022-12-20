Daldı Telekom kutusuna çarptı Mahalle internetsiz kaldı

​​​​​​​Kaza Akyazı Ada Caddesi Kuzuluk eski durağın karşısında oldu. Hastane Mahallesi istikametinden gelip şehir merkezine gitmekte olan

Kaza Akyazı Ada Caddesi Kuzuluk eski durağın karşısında oldu. Hastane Mahallesi istikametinden gelip şehir merkezine gitmekte olan E.O. yönetimindeki 54 ADU *** plakalı otomobil sürücünün bir anlık dalgınlığı sonrası yol kenarında kaldırım üzerinde bulunan Türk Telekom kutusuna çarptı. Kazada sürücünün yanında oturan bir kişi yaralandı.

Kaza mahalline sağlık ekibi ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli internet kesintisi yaşandı.