Belediye başkan adayları İkinci tura başladı

31 Mart belediye seçimleri ile ilgili olarak partileri tarafından başkan adayı olarak belirlenen adaylar arasında ki kıyasıya çekişme

bütün hızıyla sürüyor.

Seçime kalan zaman daraldıkça adayların adam markajları artıyor. Birinci tur gezilerini tamamlayan bazı adaylar ikinci tur ziyaretlerine başladı. Cumhur ittifakı adayı, Büyük Birlik Partisi adayı ve Saadet Partisi adayı da bunlar arasında.

Bu arada adaylar da sırasıyla projelerini teker teker açıklamaya başladı. Kimi adaylar “yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır” sözünden hareket ederken, kimi adaylar iş başına gelmeleri halinde yapacakları çalışmalara ilişkin önemli projelerini kamuoyu ve vatandaşla paylaşmaya başladı.

Bazı adaylar 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Ocaklarına giderek doktorların ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladılar.

Cumhur ittifakı (Ak Parti ve MHP) gündüz saatlerinde çarşı içinde esnafla buluşurken, iftar sonrasında da Yahyalı Mahallesi gençleri ile bir araya geldi. CHP Yenidoğan ve Sukenarı, Büyük Birlik Partisi Çarşı içi esnafı, Yağcılar ve Altındere’nin üç Mahallesinde, Saadet Partisi Hanyatak ve Taşyatak, Yeniden Refah Partisi de yine ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşla bir araya gelirken, Deva Partisi il destekli olarak çarşı içi esnafıyla, Millet Partisi de çarşı içinde açtığı stantta vatandaşla buluştu.