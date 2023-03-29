BBP Akyazı İlçe yönetiminden Haftalık olağan toplantı

Parti binasında gerçekleşen toplantıda İlçe başkanı Naim Yolcu, milletvekili aday adaylığı için gittiği Ankara’da Genel Başkanları Mustafa Destici ve diğer üst düzey yetkililerle yaptığı

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe yönetimi Naim Yolcu’nun başkanlığında haftalık olağan toplantısını yaptı.

Parti binasında gerçekleşen toplantıda İlçe başkanı Naim Yolcu, milletvekili aday adaylığı için gittiği Ankara’da Genel Başkanları Mustafa Destici ve diğer üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerle ilgili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına geniş bilgiler verdi.

Yolcu ayrıca, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Büyük Birlik Partisi olarak izleyecekleri yol haritası hakkında yine Ankara’dan aldığı bilgiler ışığında yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe yönetiminin yaptığı haftalık olağan toplantıya görevlerine yeni atanan Alperenler Ocak İlçe başkanı ile Orta Öğretim başkanı da katıldı.