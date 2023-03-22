BBP Akyazı İlçe başkanı Yolcu Milletvekili aday adayı oldu

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Başkanı Naim Yolcu 14 Mayıs günü yapılacak olan milletvekili seçimi için partisinden aday adayı oldu.

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Başkanı Naim Yolcu 14 Mayıs günü yapılacak olan milletvekili seçimi için partisinden aday adayı oldu.

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş ve bir grup mahalle muhtarı ile bazı partili yöneticilerle birlikte aday adaylığı müracaatını yapmak için Ankara’da partisinin genel merkezine giden Naim Yolcu müracaat dilekçesini partisinin seçim işlerinden sorumlu yöneticilerine verdi.

Genel başkanları Mustafa Destici ve partisinin üst düzey yöneticileri ile de görüşen BBP Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu, çıktığı yolda kendisini yalnız bırakmayan Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş ve Mahalle Muhtarlarına teşekkür etti. Naim Yolcu bir teşekkürde kendisini ve Akyazı heyetini kabul eden genel başkanları Mustafa Destici’ye oldu.