Başkan Soykan depremin yıldönümünde K. Maraş’a gitti

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 11 İl’in etkilendiği ve çok kayıp verdiğimiz depremin ikinci yıldönümünde Kahraman Maraş’a gitti ve Akyazı belediyesi tarafından depremin ilk günlerinde depremzedelerin

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 11 İl’in etkilendiği ve çok kayıp verdiğimiz depremin ikinci yıldönümünde Kahraman Maraş’a gitti ve Akyazı belediyesi tarafından depremin ilk günlerinde depremzedelerin kullanımı için kurulan 30 adet konteyner de hala hayatlarını sürdürmekte olan depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Özellikle bu konteynerlerde yaşamlarını sürdürmekte olan depremzedelerle konuşan dertlerini ve sorunlarını dinleyen başkan Soykan, beraberinde götürdüğü erzak kolilerini bırakarak geri döndü.

Akyazı’ya geri dönen başkan Soykan şu açıklamayı yaptı “ Bu acıyı bilen bir şehir olarak dayanışma v e yardımlaşmadan asla vaz geçmeyeceğiz. Biz biriz ve beraberiz. Allah bir daha böyle bir felaket ve acıyı kimseye yaşatmasın”