ATSO BAŞKANI ŞİNASİ BAYRAKTAR VEFAT ETTİ

​​​​​​​ilçemiz Eşrafından Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Kurucusu Merhum Hüsamettin Bayraktar ve Sevim Bayraktar'ın oğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Akyazı

ilçemiz Eşrafından Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Kurucusu Merhum Hüsamettin Bayraktar ve Sevim Bayraktar'ın oğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası, Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şener Bayraktar, Şermin ve Soner Bayraktar'ın abileri, Derya Bayraktar'ın eşi, Eda ve Seda Bayraktar'ın Babaları Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şinasi Bayraktar vefat etti.

Cenazesi 7 Aralık Cumartesi günü (Yarın) Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınacak öğlen namazını müteakip ilçemiz merkez Aile mezarlığında toprağa verilecek.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun