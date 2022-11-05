ASAKYAZI RAHAT KAZANDI 2-0

​​​​​​​C Gurubunun iddialı takımlarından As Akyazıspor konuk ettiği Akovasporu zorlanmadan 2-0 geçmeyi başardı.

C Gurubunun iddialı takımlarından As Akyazıspor konuk ettiği Akovasporu zorlanmadan 2-0 geçmeyi başardı.

Akova Kalecisi Adem As Akyazıspor’un ilk yarıda kalesinde devleşti ve Akyazı Forvetlerine geçit vermedi. İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan As Akyazı 55. Dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı Efenedi kullandı 1-0

Bu dakikadan sonra oyun Asakyazı forvetleri ile kaleci Adem arasında geçti. Oldukça güzel bir oyun çıkarak kurtardığı yüzde gollük şutları kurtarak takımını bir hezimetten kurtardı.

Maçın 80. Dakikasında Mert As Akyazı Sporun ikinci golünü atarak skoru belirledi. 2-0

STAT: Akyazı Suni

HAKEMLER: Muhammet Emin Arıcı *** Beytullah Yiğit *** Ramazan Çiftçi ***

AS AKYAZISPOR: Harun ** Z. Gürkan *** (Oğuzhan **) Mert *** Hasan *** Hakan ** (Enes**) Sonercan *** Efendi *** Yağız ** (Gazanfer **) A. Samet ** (Anıl **) Muhammet *** Sinan *** (Veysel **)

ANTRENÖR: m. Ali Çalışkan

AKOVASPOR: Adem *** Bilal **( Fırat **) Hakan ** Enes ** Hasan ** Ercan ** (Volkan **) Talha ** (Mertefe **) Güngör ** Enes ** Y. Emre **( Sadıkcan) Emre *** (Recai **)

ANTRENÖR: AliKemal

GOLLER: Dk. 55 Efendi (P), Dk. 80 Mert (ASakyazıspor)