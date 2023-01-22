ASAKYAZI PES ETMİYOR 3-1

As Akyazıspor zayıf rakibi Adapazarıspor karşısında kendi saha ve seyircisi önünde Sinan ve Efendi’nin golleriyle

As Akyazıspor zayıf rakibi Adapazarıspor karşısında kendi saha ve seyircisi önünde Sinan ve Efendi’nin golleriyle maçtan 3-1 galip ayrılarak Play-Off umutlarını arttırdı

As Akyazıspor Akyazı sentetik stadında saat 15.30’da zayıf rakibi Adapazarıspor ile karşılaştı 5 ve 40’ıncı dakikalarda Efendi Derin ve 28. Dakikada Sinan Pektemek’in golüyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı

Maçın 2. Yarısında ise Adapazarıspor yaptığı ataklarda 61.dakikada Zafer ile golü bulsada maçın ilerleyen dakikalarında her iki takımda gol bulamayınca maç As Akyazspor’un 3-1 galibiyeti ile sona erdi

As Akyazıspor

Muhammet, Hasan,Eray,İzzet, M.Ogün,Mert, Efendi, Muammer, Enes, Gazanfer, Sinan

Ant:İbrahim Altuntaş

Adapazarıspor

Ömer Faruk,Mehmet Emre,İbrahim, Samet, Muhammet, Semih, Zafer, Yusuf, İrfan, Abdulkerim, Selami.

Ant:Beytullah Yeşilbağ

GOLLER : DK.5-40, Efendi, DK.28 Sinan (As Akyazıspor) Dk.61 Zafer (Adapazarıspor)