ASAKYAZI GOL OLDU YAĞDI 7-0

As Akyazıspor Akyazı Atatürk suni çim sahada kendi saha ve seyircisi önünde Arifiye spor’ konuk etti.
Arifiye spor karşısında çok rahat bir oyunla 7-0 galip gelen As Akyazıspor play Off oynamayı garantiledi.
Saha: Akyazı Atatürk suni çim
Saat:14.00
Hakemler: Görkem Cesur, Beytullah Yiğit, Muhammet Nuri Kuzu
As Akyazıspor
Kadircan**, Anıl***, İzzzet*** Hakan***, Mevlit***, Eray***, Ebubekir***, Muhammet***, Gazanfer***, Mirza*** Sinna*** (Yağız**,Mert**,Veysel**,)
Ant: İbrahim Altuntaş
Arifiyespor
Görkem*, M. Ali**, Gökhan**, Enes**, Berat**, Aydın** ,M.Yuşa**, Bilal**, Esat**, Tunahan**, Abdurrahman**, (Emirhan**, Yunus Emre**, İbrahim**, Ömer**, Arda**)
Ant:Osman Gümüştaş
Goller: Dk. 36, 69,75 Mirza, Dk. 43,65 Sinan, Dk.45 Enes, Dk.63 Gazanfer( As Akyazıspor)