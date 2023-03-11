Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 11-03-2023 21:46

ASAKYAZI GOL OLDU YAĞDI 7-0

​​​​​​​As Akyazıspor Akyazı Atatürk suni çim sahada kendi saha ve seyircisi önünde Arifiye spor’ konuk etti.

ASAKYAZI GOL OLDU YAĞDI 7-0

As Akyazıspor Akyazı Atatürk suni çim sahada kendi saha ve seyircisi önünde Arifiye spor’ konuk etti.

Arifiye spor karşısında çok rahat bir oyunla 7-0 galip gelen As Akyazıspor play Off oynamayı garantiledi.

Saha: Akyazı Atatürk suni çim

Saat:14.00

Hakemler: Görkem Cesur, Beytullah Yiğit, Muhammet Nuri Kuzu

As Akyazıspor

Kadircan**, Anıl***, İzzzet*** Hakan***, Mevlit***, Eray***, Ebubekir***, Muhammet***, Gazanfer***, Mirza*** Sinna*** (Yağız**,Mert**,Veysel**,)

Ant: İbrahim Altuntaş

Arifiyespor

Görkem*, M. Ali**, Gökhan**, Enes**, Berat**, Aydın** ,M.Yuşa**, Bilal**, Esat**, Tunahan**, Abdurrahman**, (Emirhan**, Yunus Emre**, İbrahim**, Ömer**, Arda**)

Ant:Osman Gümüştaş

Goller: Dk. 36, 69,75 Mirza, Dk. 43,65 Sinan, Dk.45 Enes, Dk.63 Gazanfer( As Akyazıspor)

 

 
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