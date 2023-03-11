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Akyazı Spor

ASAKYAZI GOL OLDU YAĞDI 7-0

Akyazı Spor 2 OKUNMA

ASAKYAZI GOL OLDU YAĞDI 7-0

​​​​​​​As Akyazıspor Akyazı Atatürk suni çim sahada kendi saha ve seyircisi önünde Arifiye spor’ konuk etti.

As Akyazıspor Akyazı Atatürk suni çim sahada kendi saha ve seyircisi önünde Arifiye spor’ konuk etti. Arifiye spor karşısında çok rahat bir oyunla 7-0 galip gelen As Akyazıspor play Off oynamayı garantiledi. Saha: Akyazı Atatürk suni çim Saat:14.00 Hakemler: Görkem Cesur, Beytullah Yiğit, Muhammet Nuri Kuzu As Akyazıspor Kadircan**, Anıl***, İzzzet*** Hakan***, Mevlit***, Eray***, Ebubekir***, Muhammet***, Gazanfer***, Mirza*** Sinna*** (Yağız**,Mert**,Veysel**,) Ant: İbrahim Altuntaş Arifiyespor Görkem*, M. Ali**, Gökhan**, Enes**, Berat**, Aydın** ,M.Yuşa**, Bilal**, Esat**, Tunahan**, Abdurrahman**, (Emirhan**, Yunus Emre**, İbrahim**, Ömer**, Arda**) Ant:Osman Gümüştaş Goller: Dk. 36, 69,75 Mirza, Dk. 43,65 Sinan, Dk.45 Enes, Dk.63 Gazanfer( As Akyazıspor)