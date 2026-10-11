Aranan hasta kadın Bulundu

Akyazı Kuzuluk kaplıcalar mevkiinde son görüntüsü görüldükten sonra kaybolan Alzaymir hastası yaşlı kadın Havva Boğaz 72

Akyazı Kuzuluk kaplıcalar mevkiinde son görüntüsü görüldükten sonra kaybolan Alzaymir hastası yaşlı kadın Havva Boğaz 72 saatlik bir aramadan sonra nihayet bulundu.

Merkez Yeniköy Mahallesi sınırları içinde bulunan ormanlık arazisinde dün gece bulunun hasta kadın, bulunduktan sonra kendisini bulan ekibin gözetiminde ambulansa bindirilerek ilk tedavisinin hemen ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde iyi ve sağlıklı olduğu belirlenen yaşlı kadının sağ salim bulunması hem arayanları, hem ailesini hem de Kuzuluk özellikle Kuzuluk Orta Mahalle sakinlerini sevindirdi.

Yapılan aramalarda büyük emek sarf eden, bulunduktan sonra da en fazla sevinenler arasında yer alan Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, 72 saattir dört koldan başlattığımız arama sonunda yaşlı kadını bulmamız hepimizi sevindirdi ve rahatlattı. Kadının bulunmasında emek sarf eden herkese teşekkür etmeyi görev sayarım açıklaması geldi.