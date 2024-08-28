ANİDEN RAHATSIZLANAN GAZETECİ SALİM ÖZYILMAZ HASTANEYE KALDIRILDI

​​​​​​​Dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanan ve baş dönmesi yaşayan Sakarya Yenigün Gazetesi temsilcisi ve Bizim Akyazı Haber sitesi köşe yazarı Duayen gazeteci Salim Özyılmaz kaldırıldığı

Dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanan ve baş dönmesi yaşayan Sakarya Yenigün Gazetesi temsilcisi ve Bizim Akyazı Haber sitesi köşe yazarı Duayen gazeteci Salim Özyılmaz kaldırıldığı Akyazı Devlet hastanesinde kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada beyin emarı çekilen Özyılmaz’ın pıhtı attığı teşhisi kondu. Ve hemen tedavisine başlandı. Tedavinin olumlu sonuçlanmasının ardından normale dönen arkadaşımız Özyılmaz tedbir amaçlı birkaç gün daha Eğitim araştırma hastanesinde müşahede altında tutulacağı ve daha sonra taburcu edileceği öğrenildi.

Gazeteci arkadaşımız Özyılmaz’a geçmiş olsun diyerek bir an önce sağlığına kavuşması dileklerimizi iletiyoruz.