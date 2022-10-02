ALAAĞAÇSPOR’DAN TEK ATIŞ 3 PUAN

İlçemizi Sakarya Süper Amatördeki Akyazı temsilcisi Alaağaçspor kendievinde misafir ettiği Çaybaşı Bekirpaşaspor’u Okan’ın muhteşem golüyle yenerek sezonun ilk maçında 3 puanın sahibi oldu
Saha: Akyazı Atatürk
Saat:17-00
Hakemler Halil Musaoğlu*/Berat İnekçioğlu **ve Furkan Alayazı **
Genç kadrolardan kurulu iki takımından ev sahibi Alaağaçspor sezonun ilk maçında Rakibi Ç.Bekirpaşasporu karşılaşmanın 30.dakikasında Okan’ın ayağından bulduğu muhteşem golle 1-0 kazanarak Sakarya süper amatörde sezonunun ilk maçında 3 puanın sahibi oldu.
Alaağaçspor
Doğan**,Mehmetcan**Duhan**Dindar*AhmetYakup**(Kerim**),Erkan** kan**, Furkan**(Hamza**),Muhammet**(Ebubekir**)*Okan**
Ant:Murat Yıldırım
Ç. Bekirpaşaspor
Talat**,Arda**,Halil**,Efehan**,Burak,**M.Emin*,*Berat**,Emrah**(M.Şakir**),Berat B.**, Hamza**(Mehmet**) Efe**
Ant:Bayram Berber
GOL; Dk.30 Okan Alaağaçspor