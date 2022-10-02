Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 02-10-2022 23:40

ALAAĞAÇSPOR’DAN TEK ATIŞ 3 PUAN

​​​​​​​İlçemizi Sakarya Süper Amatördeki Akyazı temsilcisi Alaağaçspor kendievinde misafir ettiği Çaybaşı Bekirpaşaspor’u Okan’ın muhteşem golüyle yenerek sezonun ilk maçında 3 puanın sahibi oldu

ALAAĞAÇSPOR’DAN TEK ATIŞ 3 PUAN

İlçemizi Sakarya Süper Amatördeki Akyazı temsilcisi Alaağaçspor kendievinde misafir ettiği Çaybaşı Bekirpaşaspor’u Okan’ın muhteşem golüyle yenerek sezonun ilk maçında 3 puanın sahibi oldu

Saha: Akyazı Atatürk

Saat:17-00

Hakemler Halil Musaoğlu*/Berat İnekçioğlu **ve Furkan Alayazı **

Genç kadrolardan kurulu iki takımından ev sahibi Alaağaçspor sezonun ilk maçında Rakibi Ç.Bekirpaşasporu karşılaşmanın 30.dakikasında Okan’ın ayağından bulduğu muhteşem golle 1-0 kazanarak Sakarya süper amatörde sezonunun ilk maçında 3 puanın sahibi oldu.

Alaağaçspor

Doğan**,Mehmetcan**Duhan**Dindar*AhmetYakup**(Kerim**),Erkan** kan**, Furkan**(Hamza**),Muhammet**(Ebubekir**)*Okan**

Ant:Murat Yıldırım

Ç. Bekirpaşaspor

Talat**,Arda**,Halil**,Efehan**,Burak,**M.Emin*,*Berat**,Emrah**(M.Şakir**),Berat B.**, Hamza**(Mehmet**) Efe**

Ant:Bayram Berber

GOL; Dk.30 Okan Alaağaçspor

 

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