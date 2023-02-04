ALAAĞAÇSPOR  1 ATTI 3 ALDI

Süper amatör ligde mücadele eden 2 takımızdan biri Alaağaç takımımız evinde ağırladığı Ferizlispor’u

Süper amatör ligde mücadele eden 2 takımızdan biri Alaağaç takımımız evinde ağırladığı Ferizlispor’u 89. Dakikada attığı golle 1-0 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Zevkli ve çekişmeli ve de olaylı geçen mücadelenin kahramanı ise Alaağaçsporun kalecisi Yusuf’tu. Kaleci Yusuf yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Aynı şeklide Ferizlispor kalecisi de güzel bir oyun çıkardı. Alaağaçspor forvetlerine geçit vermedi. Ancak son dakikada Alaağaçsporlu Erkan’ın golüne engel olamadı.

İlk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarı karşılıklı ve oldukça sert geçen mücadelenin 55. Dakikasında 2. Sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın son düdüğü ile saha bir anda karıştı. Oyuncular birbirine girdi. Emniyet güçleri olaylara müdahale ederek büyümeden önledi.

Saha: Akyazı Suni

HAKEMLER: Aytekin Atabek – Önder Demir – Ömer Şahin

ALAAĞAÇSPOR

Yusuf (***) Recep (***) Alper (***) Dindar (***) Okan (***) Salih (***) Recep (***) Erkan (***) Tayyip (***)Mehmet ** (Salih **) Efe (***)

ANTRENÖR: Murat Yıldırım

FERİZLİSPOR

Salih (***) Yasin(**) Haluk (**) Kemal ( Dk. 55 KK) Onur (**) İsmail (***) Apdülbaki ** (Hamdi**) Orhan ** (Bayram **) Furkan (**) Emin (***) Ümit **( Muhammet**)

ANTRENÖR: Rahmettin Baygut

Bu sonuçlarla Karasu Aziziye 1 maç eksikle ve 33 puanla ilk sırada yer alırken Ferizlspor 33 puanla 2. Sıradaki yerini korudu. Alaağaçspor 28 puanla 4. sıraya yükselerek iddialarını sürdürdü.