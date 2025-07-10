AKYAZI’NIN SEVİLEN ESNAFLARINDAN CELAL DEMİRHAN VEFAT ETTİ

​​​​​​​Cumhuriyet mahallesi Ada caddesi sakinlerinden merhum Tahsin Demirhan,ın Oğlu eski kamyonculardan ve elektrik malzeme satıcısı Cemal Demirhan,ın kardeşi Avukat Oğuzhan Çolak ve Kerim Koç,un Kayınpederi

Cumhuriyet mahallesi Ada caddesi sakinlerinden merhum Tahsin Demirhan,ın Oğlu eski kamyonculardan ve elektrik malzeme satıcısı Cemal Demirhan,ın kardeşi Avukat Oğuzhan Çolak ve Kerim Koç,un Kayınpederi Elektrik malzeme satıcısı ve tesisatçısı CELAL DEMİRHAN vefat et.

Merhum Celal Demirhan’ın Cenazesi Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde oldukça kalabalık bir cemaatle kılınan öğle namazına müteakip merkez Aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merhum Celal Demirhan’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

Taziye tel abisi Cemal Demirhan:+90 535 737 17 19

Taziye tel damadı Oğuzhan çolak:0539 765 45 61