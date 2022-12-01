AKYAZILI SOFUOĞLU AİLESİ YASTA

​​​​​​​İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum Şükrü Sofuoğlu'nun Oğlu, merhum Sabri ve Nazmi Sofuoğlu'nun Kardeşleri,

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum Şükrü Sofuoğlu'nun Oğlu, merhum Sabri ve Nazmi Sofuoğlu'nun Kardeşleri, Oğuz ve Belediye personelimiz Ercan Sofuoğlu'nun Babaları İlyas Sofuoğlu vefat etti.

Bolu Beyi lakabıyla tanınan Merhum İlyas Sofuoğlu’nun cenazesi Kubbeli Yeni Camii'nde kılınan Öğlen Namazı ve cenaze namazını müteakip Merkez aile mezarlığına defnedildi.

Merhuma cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun BİZİM AKYAZI

Oğlu Ercan Sofuoğlu 0542 470 99 60