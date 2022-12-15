Akyazılı Sendikacı Doğan güven tazeledi

Değişime, dönüşüme, gelişime köprü, emeği ve emekçiyi korumak için adil geçiş teması ile yola çıkan Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası 14.olağan genel kurulunu Ankara Kızılcahamam’da yaptı.

Değişime, dönüşüme, gelişime köprü, emeği ve emekçiyi korumak için adil geçiş teması ile yola çıkan Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası 14.olağan genel kurulunu Ankara Kızılcahamam’da yaptı.

Kongreye Hak-İş Genel başkanı Mahmut Aslan da katıldı. Tek listeyle girilen seçimde Rafi Ay tekrar genel başkan seçilirken, onun listesinde yer alan ve Genel Başkan yardımcılığı görevini yürüten Akyazılı Sendikacı Engin Doğan’da bu seçimde tekrar seçilmiş ve güven tazelemiş oldu.

Raif Ay’ın başkanlığında oluşan ve Akyazılı Engin Doğan’la birlikte Muzaffer Birdoğan, İbrahim Yıldız ve Samet Ceylan’ın yönetim kuruluna seçildikleri genel kurulda Canan İşbilen, Saime Elma ve İsmail İnan Genel Denetim kuruluna, Engin Osmanoğlu, Harun Bağcı ve Şahin Avlanmaz da Genel Disiplin kuruluna seçildiler.

Engin Doğan’ın tekrar Sendika yönetimine girmesi ve bu dönemde de genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak olması Akyazı’da sevinç yarattı.