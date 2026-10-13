Akyazılı Karatecilerden Türkiye Yıldızlar liginden 7 Altın madalya                                   

​​​​​​​Kocaeli de düzenlenen Türkiye Yıldızlar 3. Etap şampiyonasından ilçemiz sporcuları 7 Altın 3 Gümüş 3 Bronz

Kocaeli de düzenlenen Türkiye Yıldızlar 3. Etap şampiyonasından ilçemiz sporcuları 7 Altın 3 Gümüş 3 Bronz toplamda 13 madalya kazandılar.

10-11 Ekim 2026 tarihlerinde Kocaeli Darıca Eray Şamdan Spor salonunda düzenlenen Türkiye yıldızlar ligi 3. Etap karate turnuvasında Akyazı ilçe spor müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Karate'ciler turnuvada başarılarını tekrarladılar.

Karate'ciler turnuvadan 7 Altın 3 Gümüş 3 Bronz toplamda 13 madalya kazanarak genel klasmanda 12. Oldular.

Turnuvaya katılım için sponsor olan ilçemiz iş adamlarından ve Zorlu pastaneleri sahibi Resul Zorlu' ya teşekkür eden Karate antrenörü Sezai Yolcuoğlu,

Turnuvaya katılım için bizlere destek veren Zorlu Pastaneleri sahibi iş adamı Resul Zorlu'ya velilerimiz sporcularımız ve şahsım adına teşekkür ederim. Destek gördükçe başarılarımız ve madalya sayımız artacaktır dedi.

Altın madalya kazanan sporcular

Bade Asel İnci, Eylül Nüha Bozkurt, Feyza Cemre Atmaca, Medine Merve Demirci, Selin Genç, Damla Buğlem Gündoğan, Mekselina Geçit

Gümüş madalya kazanan sporcularımız

Erdi Zengin, Hira Keskin, Ezgi Nisa Yaşar

Bronz madalya kazanan sporcularımız Ayşegül Yavuz, Pamir Tanbey Yılmaz, Esila Nas Deniz